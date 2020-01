Acusan falsificación de factura en la rendición del PLRA

Silvio Concepción Martínez Mendoza, propietario de la estación de servicio Catedral (Puma) presentó ayer una denuncia contra personas innominadas, por producción y/o utilización de documentos no auténticos, que afecta directamente al titular del PLRA, Efraín Alegre, por la presunta falsificación de una factura por G. 98 millones a nombre de la institución política, emitida en julio de 2018.

La acusación fue presentada en la fiscalía, bajo patrocinio del abogado Pedro Careaga. La supuesta falsificación es de una factura de combustible en la rendición de cuentas presentada por Alegre ante la Justicia Electoral.

“La denuncia la hicimos en Asunción. La factura se hizo supuestamente para el PLRA. Hicimos en la Fiscalía de Asunción porque la sede del PLRA está en Asunción. Recibió la abogada Karina Noemí Crovato”, explicó Careaga.

“Queda en manos de la fiscalía investigar la denuncia. Resulta que le habían consultado a mi cliente cómo (apareció) una factura sin vale, no en época de elecciones, de G. 98 millones. Entonces mi cliente le pide los datos de la factura al grupo de amigos que le hizo la consulta, él le pasa al contador para que verifique la factura y se encuentra que la factura fue emitida a nombre de Arnaldo David Martínez, por G. 100.000, no por ese monto de G. 98 millones ni al PLRA. Fue a una persona física no a una persona jurídica”, detalló el abogado.

INFORMACIÓN. Desde hace meses, el llanismo viene denunciando la supuesta mala administración de los recursos del PLRA, y Careaga indicó que hace tiempo tenían la información de la presunta falsificación pero no se hacía la denuncia porque no se conseguía la copia de la factura. “Mi cliente, con ayuda nuestra, pudo conseguir la copia de la factura”, señaló.

Una vez que obtuvieron la copia, recomendaron a Martínez para que haga la denuncia, ante un eventual trabajo de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) donde se lo acuse de una evasión inexistente.

“Ante la inescrupulosa acción de falsificación, y su posterior utilización para avalar un gasto que no se realizó, concurro al Ministerio Público, a fin de que proceda a la investigación para el esclarecimiento de hechos mencionados”, señala Martínez en su acusación.