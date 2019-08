Acta está anulada y los brasileños lo asumen, afirma canciller

Antonio Rivas, ministro de Relaciones Exteriores, aseveró que el acta bilateral suscripta el pasado 24 de mayo con Brasil ya está anulada. Señaló que solamente en Paraguay se tiene la percepción de que el documento pueda estar vigente, siendo que las propias autoridades brasileñas han reconocido que el instrumento, que establecía los niveles de contratación de potencia de Itaipú para el período 2019 - 2020, ya no tiene validez.

El diplomático, quien justamente reemplazó a Luis Castiglioni debido a las críticas surgidas por la firma del acta, apuntó que las conversaciones volvieron al ámbito técnico y las deberán encarar la ANDE con sus representantes.

Tras la publicación oficial que hizo Itamaraty el fin de semana, en la que defendió todos los puntos acordados con Paraguay en el controversial acuerdo de mayo, existe el temor de que el país vecino quiera impulsar la aplicación de los términos, pese a que el Estado paraguayo ya lo rechazó.

“Si llegan a leer lo que dijo el director brasileño de Itaipú (Joaquim Silva e Luna), a partir de ahora la negociación va a ser técnica y no política. Fue el 2 de agosto y lo pueden ver en medios brasileños. Brasil probablemente peleará por sus intereses en el aspecto técnico. El acta fue anulada, no sé cómo se puede explicar lo contrario. Creo que la visión de que no fue anulada está solamente en Paraguay, los brasileños ya lo asumieron como tal”, destacó el plenipotenciario.

Añadió que el embajador brasileño en nuestro país, Carlos Simas, fue hasta la Cancillería paraguaya a firmar el documento que dejó sin efecto el acta.

AMPLIAR EL EQUIPO. Durante su alocución en la audiencia pública, el canciller manifestó que en el breve plazo se dará a conocer a los nuevos integrantes de la comisión asesora que ayudará a los representantes del Poder Ejecutivo en la revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú, de manera a que este órgano ya pueda constituirse formalmente y así empezar a trabajar. Remarcó que esta cuestión es crucial para proyectar el desarrollo económico y social de las próximas décadas.

Rivas enfatizó que el debate público, los estudios razonados, el análisis de diferentes caminos y la asistencia de los contralores ciudadanos, otorgarán el respaldo necesario para obtener buenos resultados en el diálogo con los brasileños.