Acosta pide responsabilidad

“Hace una interpretación del decreto y pone la situación complicada para la APF como si se le persigue al club Olimpia. Y la APF le dirá que pidan a la SND, y el futbolista profesional no está autorizado para entrenar”, explicó el letrado en Día a Día y Urbana al Máximo.

Recalcó que desde ayer solo 26 deportistas de alto rendimiento fueron habilitados para entrenar en la SND, en turnos y en un ambiente controlado.

“Hay que ser responsables, todos quieren volver a los entrenamientos, todos están esperando que sus federaciones le den la autorización para entrenar, para qué forzar situaciones que no deben ser forzadas (...). Lo que pasa es que todos los jugadores van a pedir permiso para entrenar a la APF y cuando les digan que no, van a decir que es una persecución contra el club Olimpia y no es así”, aseveró Acosta que también estuvo en el fútbol como representante legal por muchos años.