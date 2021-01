Aconsejan hidratarse en días de calor

Se recomienda beber 2 a 3 litros de agua por día ayudando con el consumo de frutas y verduras.

Algunos de los síntomas de la deshidratación son: Mareos, dolores de cabeza y cansancio. Por ello, ante la aparición de estos signos lo primordial es empezar a hidratarse para evitar sufrir descompensaciones.

alimentos. A fin de contribuir con la correcta hidratación, Salud recomiendan es consumir alimentos ricos en agua y con otras propiedades, para reforzar el consumo diario del líquido vital.

Los vegetales verdes, por ejemplo, la lechuga, pepino, que contiene un 96% de agua, piña, fruta tropical rica en vitamina C, tomate, un ingrediente refrescante, la manzana, que tiene aporte antioxidante, vitaminas y fibra, frutos cítricos, fuente de vitamina C. También se puede aprovechar la sandía, que aporta vitaminas A y C y sales minerales como potasio, magnesio y fósforo, y el melón, rico en vitamina A que aporta fibras y minerales.

beneficios. Aportan vitaminas y minerales que contribuyen a fortalecer las defensas del organismo. Por otro lado, previenen infecciones y otras enfermedades, como las del corazón y cánceres.

Hay que tener en cuenta que beber jugo de frutas, si bien es saludable, no suplanta el requerimiento de agua que el cuerpo necesita, es decir, pese a que contiene agua no aporta los minerales necesarios como lo hace el vital líquido al organismo.