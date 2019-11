Abogados rechazan a juez que fue designado por la Corte

El Colegio de Abogados del Paraguay y abogados independientes rechazan la designación del ex fiscal Guillermo Ortega Brítez como juez penal de Garantías de Ybycuí, Circunscripción Judicial de Paraguarí y solicitan a los ministros de la Corte Suprema de Justicia la suspensión del juramento del mismo, fijado para el lunes próximo.

Los profesionales del Derecho refieren que Ortega cuenta actualmente con una denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) por el caso conocido como Electrofácil. Los abogados de Unicomer denunciaron al ex representante del Ministerio Público por otorgar el sobreseimiento provisional a Luis Saguier Blanco principal procesado en una supuesta mega estafa, tras la venta de la firma de electrodomésticos. Sin embargo la ministra Carolina Llanes refirió que el ex interviniente no contaba con denuncias.