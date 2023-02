Abogado sostiene que “hay un partido político detrás”

“El único voto válido es el que recibió César Garay que tuvo un voto y hay dos votos en blanco”, mencionó y señaló que los votos que le dieron a Eugenio Jiménez Rolón, pese a que adelantó que no se estaba postulando, demuestra la discusión interna que se está dando. “Hay un partido que se está jugando y vamos a ver cómo esto se decanta”, indicó.

No obstante, precisó que “hace bien” el hecho de que la sesión haya quedado en un cuarto intermedio porque en caso de que Jiménez Rolón renuncie podría generar una incompatibilidad para él porque le dejaría como “una autoridad que no puede ser elegida”. Sostuvo que Garay al hacer una reflexión habla de una carga pública para Jiménez Rolón, quien no quiere ser el vicepresidente en este contexto. Sin embargo, Garay no tuvo la intención de votar, lo cual es una incongruencia en cuanto a la carga pública que tiene como ministro de la Corte. Resaltó que la presidencia de la Corte es un órgano fundamental porque primeramente atiende la cuestión disciplinaria.



Es inaudito escuchar a ministros que no quieran discutir un tema y que traduzcan el ser candidato a una carga pública.