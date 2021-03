Abogado procesado por extorsión podría quedar sobreseído

Tras dos recusaciones, primero a la fiscala Sonia Pereira (quien encabezó el encubierto), luego a Mirtha Ortiz, el caso fue designado a la fiscala Myriam Rodríguez, quien pidió sobreseimiento para Toledo y otras dos procesadas.

El 22 de agosto del 2020, el presidente de Abogados de Luque fue procesado, tras una denuncia de Mario Quiroga Báez en su contra. También está imputada la ex cuñada del denunciante, Beatriz Alegre.

Según la denuncia, Toledo y Alegre le pidieron la suma de G. 45 millones para llegar a un acuerdo extrajudicial por una causa por violencia familiar.

EL CASO. Beatriz, una de las imputadas, había denunciado al hermano de Quiroga por violencia y junto con su abogado Toledo pidió dinero para retirar la denuncia. En un audio el defensor explica el negociado. Esa grabación se hizo con autorización judicial a pedido de la fiscala Pereira.

NO HUBO EXTORSIÓN. La fiscala Rodríguez sostuvo que “se concluyó que el hecho punible (extorsión) no existió, pues no pudo probarse el ejercicio de la fuerza o la amenaza idónea, requisitos objetivos para configurar el hecho ilícito de extorsión”. Indicó que hubo un acuerdo extrajudicial con conformidad.

Quiroga, por su parte, dijo que sí hubo amenazas para el pago. Sostuvo que “hay suficiente prueba para seguir con el caso, pero en la Fiscalía muchos son amigos de Toledo”. Anunció que van a apelar el pedido de sobreseimiento.

Para el 18 de marzo está fijada la audiencia.