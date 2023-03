La periodista Sara Dihl denunció que por dos años fue víctima de acoso sexual y maltrato laboral por parte de dos de sus ex compañeros, pero, a criterio de Óscar Tuma, abogado de uno de los acusados, la denuncia no puede ser catalogada como tal.

Tuma señaló a Monumental 1080 AM que accionarán judicialmente contra Dihl por calumnia, difamación e injuria. La comunicadora identificó a sus acosadores como Julián Crocco y Eduardo Dios Kostianovsky, conocido como Pipó Dios, en ese entonces conductores del programa El Repasador.

"No se dan los presupuestos para el acoso y tampoco Julián la ha maltratado bajo ninguna circunstancia. Tenemos todos los mensajes de textos y si es necesario vamos a pedir los peritajes", expresó e indicó que esos mensajes fueron enviados "en plan de amigos" y fueron correspondidos por la periodista.

"Son mensajes que uno puede catalogar como mensajes en plan de amigos, en plan de intento de conquista y que fueron correspondidos por ella. No hay acoso y tampoco se puede decir que los mensajes sean insultantes", sostuvo el abogado de Crocco.

"Vamos a presentar una denuncia por difamación y calumnia, no hubo acoso ni maltrato", dice Óscar Tuma.#AM1080 pic.twitter.com/xBT6U3O2RF — Monumental AM 1080 (@AM_1080) March 30, 2023

El abogado insistió que invitarle a salir a alguien no es nada grave y no puede considerarse acoso. "Acá debemos diferenciar una situación, Julián al principio no quería accionar contra la señorita, porque sería darle publicidad, pero como la cuestión se hizo muy viral tomó la decisión de accionar para aclarar la situación", acotó.

En un caso similar, el periodista Carlos Granada fue imputado por acoso y coacción sexual, tras haber sido denunciado por seis comunicadoras que trabajaban en el mismo medio que él.