Abecasis y el deseo de ser campeones

“Venimos creciendo en lo grupal, me adapto a lo que me pida el entrenador. No hemos conseguido nada todavía, tenemos aspiraciones de consagrarnos en este torneo”, expresaba Luciano, a Fútbol a lo Grande por la 1080 AM.

Por otra parte, no ocultó su felicidad por la vuelta a los entrenamientos. “Contento de estar nuevamente en contacto con el balón y con los compañeros”, señaló.

“Es un campeonato muy parejo, difícil porque están varios equipos que dan pelea. A nosotros nos ha costado mucho cada victoria”, dijo Abecasis destacando que el fútbol paraguayo es muy duro. Finalizando la charla, manifestó algunas intimidades con el DT Ramón Díaz. “Ramón me viene dando diferentes funciones en relación al rival de turno”.