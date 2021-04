Abdo se enoja por preguntas y sigue prometiendo vacunas

El viacrucis del país para conseguir vacunas contra el Covid-19 parece no tener fin. Ayer, una vez más, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, indicó que las tan ansiadas dosis podrían llegar en un volumen importante a finales de este mes, aunque no quiso asegurar cantidades ni fechas precisas.

Fue nuevamente consultado sobre el préstamo de los 1.600 millones de dólares y cómo puede ser posible que la ciudadanía siga comprando medicamentos para sus pacientes. “Los 1.600 hay una página donde se está rindiendo cuentas. Todo está direccionado a través de ese sistema digital. Paraguay fue reconocido por el BID por esa herramienta, uno entra allí y se ve directamente en donde están los 1.600 millones de dólares. Ya se explicaron demasiadas veces y yo creo que hay mala fe”, indicó, molesto por la consulta.

El mandatario decidió no dar fechas exactas a fin de evitar falsas expectativas en la población. En ese contexto, dijo que es mejor darlas a conocer una vez que las cargas vuelen rumbo a territorio paraguayo. “Tenemos compromiso con Covax para fines de abril, de unas 160.000 dosis. Estamos firmando en estos días el contrato para las siguientes vacunas de India, que son 100.000 más de cooperación y dos millones de compra. Después se está firmando también ya el convenio con Moderna que tenemos 400.000 de cooperación de Qatar y 400.000 de compra”, apuntó. Señaló que de acuerdo con la gestión realizada para el acceso a vacunas, un importante volumen estará llegando al país en breve. “Hay una expectativa de que todo ese gran volumen llegue a finales de abril, ese es el compromiso que tenemos. Además de la vacuna rusa Sputnik V, que también estaríamos recibiendo una importante cantidad para fin de mes”, indicó.

Durante la inauguración de un pabellón para enfermos de Covid en la ciudad de Guarambaré, el presidente apuntó que además de dotar de infraestructura al sistema sanitario, la prioridad del Ejecutivo es garantizar medicamentos e insumos necesarios a los hospitales. “Nuestra prioridad es que no falte medicamento, que no falten insumos y estamos buscando recursos de todos lados para dotarle de una herramienta financiera eficiente, y de desburocratizar los procesos de compra, para que el sistema de salud no tenga falta de medicamentos”, mencionó.

Indicó que en este contexto las binacionales también están apoyando a la cartera sanitaria desde el inicio de la emergencia. “Unos 50 millones de dólares ya se invirtieron el año pasado dentro de nuestro sistema de salud y se va a seguir invirtiendo”, significó.