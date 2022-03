Abdo inaugura nueva embolsadora de INC y no descarta suba del cemento

El presidente Mario Abdo Benítez realizó la habilitación de la nueva embolsadora de la INC.

El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, asistió este martes a la habilitación oficial de la nueva y modernizada embolsadora de la Industria Nacional del Cemento ( INC ), en la planta de Vallemí, en el Departamento de Concepción, donde no descartó el posible incremento del costo del producto.

“Eso se va a evaluar seguramente dentro de lo que es la mesa técnica para el análisis de los precios de insumos. De acuerdo a los costos, eso se va a analizar”, aseveró el presidente de la República.

Por otra parte, en cuanto a la embolsadora, renovada después de 50 años, Abdo Benítez dijo que es una inversión fundamental y que desde el inicio de su gestión se tuvo muy en cuenta a la INC, pero que las prioridades tuvieron que “girar” a lo largo de los casi cuatro años de su mandato, principalmente debido a la llegada de la pandemia del Covid-19.

“La INC tiene mucho potencial, pero todavía requiere de inversiones. Esta es una inversión que se paga sola y que genera ingresos a la empresa pública y un impacto social y económico para la región del Norte. Hoy estamos de fiesta, dimos un paso importante”, destacó el mandatario.

Asimismo, adelantó que posteriormente se buscará instalar una nueva planta de cal agrícola "competitiva", para beneficiar principalmente a los sectores más vulnerables, informó el corresponsal de Última Hora Carlos Peralta.

Sobre el punto, aseguró que se debe seguir invirtiendo en el sector, debido a que actualmente la Industria Nacional del Cemento (INC) no abastece la demanda existente en el país, por lo que se está importando el producto de otros países, lo que constituye una pérdida para la industria nacional.

Finalmente, Mario Abdo Benítez adelantó que los funcionarios de la INC que reúnan las condiciones serán desprecarizados próximamente, lo que calificó como una "deuda histórica" con los trabajadores, que realizan sus labores "sin descanso, bajo el sol y en circunstancias adversas".

El pasado 24 de marzo, el titular de la Industria Nacional del Cemento (INC), Julián Benítez, había informado que no se descarta un aumento en el precio del cemento ante la constante suba del combustible, que impacta directamente en la industria. Si bien dijo que es una posibilidad, aseguró que no se daría de forma inmediata.