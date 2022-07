Abdo afirma que amenaza es “problema entre mafiosos”

Escueto pero directo, el jefe de Estado hizo referencia a las declaraciones de Horacio Cartes un poco más temprano, donde señaló que el propio ministro del Interior, Federico González, le advirtió sobre el punto.

Según trascendidos, las amenazas contra Cartes provendrían del Primer Comando Capital (PCC). La lucha sería por el negocio del contrabando de cigarrillos hacia el Brasil, según los datos de Inteligencia.

El pasado viernes, el Gobierno de Estados Unidos agregó a su lista negra al ex presidente de la República Horacio Cartes, a quien catalogan como una persona "significativamente corrupta". También incluyó a otros familiares del ex mandatario, quienes ya no podrán ingresar al país norteamericano.

Horas después, Abdo anunció que luego de 7 años, según la calificadora internacional Moody's, Paraguay mejora su perspectiva crediticia, pasando de estable a positiva. “Una muestra más de que estamos en el camino correcto”, escribió el jefe de Estado en su página oficial.

Pobreza. Ayer el mandatario se refirió a una encuesta e informe del Instituto Nacional de Estadística (INE), que resalta el hecho de que Paraguay registró una disminución en alrededor de 4 puntos porcentuales de la pobreza multidimensional en comparación con el año 2020.

El presidente dijo que este logro obedece a un mejor acceso a las necesidades básicas y a medidas efectivas para proteger a la población vulnerable.

El informe determina que en el año 2021 la población paraguaya en situación de pobreza multidimensional fue de 20,76 por ciento, es decir, aproximadamente 1.505.422 personas se encontraban en la citada situación.