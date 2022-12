Abdistas piden a los cartistas que bajen decibeles o descartan unidad

Para el senador Óscar Cachito Salomón, para lograr la unidad con el sector vencedor de las internas pasadas es el cartismo el que debe dejar de lanzar dardos a los principales actores oficialistas por medio de sus voceros y medios de comunicación.

“De esta manera va a ser difícil la unidad al interior del Partido Colorado. Yo creo que, así como había dicho, hay que dejar que las aguas se calmen. Yo había hablado de que se debe buscar el escenario propicio. Sin embargo, aparentemente en algunos sectores las internas todavía no culminaron. Me dolió mucho ver que seguían las críticas y eso va a hacer que la unidad sea muy difícil”, expresó.

El titular del Congreso afirmó que no solo se refiere a las expresiones que lanzó a través de Radio Monumental Santiago Peña, candidato a presidente de la República electo en las internas pasadas.

El senador, quien se ubicó segundo en la lista oficial de la ANR para pugnar nuevamente por el cargo de senador, dijo que percibe difícil que se dé la unidad si el sector cartista, incluidos sus medios, persiste con su encendida crítica hacia quienes pretenden tener de aliados para las generales del 2023.

“El señor Cartes y el señor Peña tienen que entender que las internas culminaron el domingo. Si ellos no calman las aguas, las aguas no se van a calmar. Nosotros, a pesar de ser colorados, respetamos a nuestros líderes; si ellos no respetan, no va a haber unidad en el partido”, expresó, casi ofuscado.

También coincidió con esta situación que se da al interior del Partido Colorado, el candidato a senador Hugo Ramírez, actual miembro de la Cámara Baja.

Sostuvo que la relación está dinamitada dentro del partido, a raíz de que tanto el precandidato a presidente en representación de la ANR, Santiago Peña, y el presidente electo del partido, Horacio Cartes, más que al país buscan beneficiar a empresas.

“Acá juega un grupo que busca debilitar al Estado y fortalecer sus empresas privadas, y, por el otro lado, hay gente que trabaja bajo la consigna de que el Estado debe proteger a la ciudadanía”, refirió a radio Ñandutí.

CARPA CARTISTA. Peña ganó de manera clara en representación de Honor Colorado, la candidatura presidencial en la interna del domingo frente al precandidato oficialista, Arnoldo Wiens.

La diferencia entre la dupla presidencial cartista y la dupla presidencial del oficialismo colorado fue de un total de 92.618 votos a favor de los de HC. Los votos en blanco fueron 37.640 y nulos, 4.434.

Tras su victoria, el presidenciable de la Asociación Nacional Republicana (ANR) manifestó, a través de Monumental 1080 AM, que el actual mandatario Mario Abdo Benítez es “soberbio” y lo calificó de “mal perdedor”.

Nosotros respetamos a nuestros líderes; si ellos no respetan, no va a haber unidad en el partido. Óscar Salomón, senador de la ANR.

Acá juega un grupo que va a debilitar el Estado y fortalecer sus empresas privadas y otros que no queremos eso. Hugo Ramírez, diputado de la ANR.