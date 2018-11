A todo galope

El Franjeado basó su juego con los desbordes de Otálvaro, que siempre ganó por el sector derecho de la cancha y también armó sociedad con Julián Benítez y Jorge Arias. Con el terreno liberado, fue fácil llegarle al Gumarelo. Con un centro de Otálvaro y una volea magnífica de Mendieta, el marcador se rompió.

SIN RESPUESTAS. Libertad nunca encontró su juego agresivo y contundente en cuanto a goles. Cardozo no estuvo cómodo, por la buena marca de los centrales; Bareiro no pudo desequilibrar y los intentos más claros fueron del joven Franco, que al encontrarse sin acompañamiento mucho no pudo hacer.

Olimpia no estuvo incómodo, jugó a placer y Mendieta con toda su magia sacó de la galera un penal que transformó en el 2-0 final en el marcador.

El campeonato está muy cerca para el Franjeado, que con este plantel le sobra para los campeonatos locales, pero habrá que ver si le alcanza para lo que es su próximo objetivo, un título internacional.