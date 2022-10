A pesar de traba cartista, Senado aprueba denuncia contra Lezcano

Hubo varios cruces entre Masi y los cartistas, que votaron en contra. El liberal Blas Llano también fue uno de los que votó por el rechazo.

“Considero que si este proyecto hubiese sido remitido a Constitucionales o Legislación iba a tener un unánime rechazo”, sostuvo Sergio Godoy, de Honor Colorado.

“Que haya antecedentes no nos habilita a cometer nuevamente un error. Si se procedió así, se procedió mal”, refirió Juan Carlos Galaverna, también del cartismo.

“Para realizar una denuncia, el Senado está habilitado. Si se discute la legitimación activa en términos leguleyos, si tengo que cometer un error, lo haría uno, cinco, diez y mil para estos casos”, indicó el liberal Amado Florentín.

“Es legítimo que se critique una sentencia. Tenemos fueros, pero no podemos llegar al extremo de utilizar la Cámara y con una mayoría decidir”, dijo el cartista Enrique Riera.

Reclamó que solamente se le cuestione a Lezcano por la filtración de información y la fuga de Sebastián Marset, y no al ex ministro del Interior Arnaldo Giuzzio.

Masi volvió a recordar que Giuzzio ya no pertenecía al PDP (Partido Democrático Progresista). “Ustedes, Honor Colorado y sus pasquines se dieron un festín: Giuzzio le da un portazo a Desirée”, manifestó la legisladora.

Alegó que los fiscales no están investigando si Giuzzio tiene o no vínculos con el narcotráfico, sino que quieren saber qué tiene sobre el ex presidente Horacio Cartes.

“Encima de burros y brutos, tienen el blindaje de la impunidad”, criticó a fiscales.

Calé dijo que le llamaba la atención que Masi presentó hace tiempo la denuncia, y reclamó porqué no se refiere como pasquines a otros medios que no son de HC, y que “sufre de Horacitis”.

Fue el oficialista Enrique Bacchetta el que planteó modificar el proyecto, y excluir a Quiñónez de la denuncia.

Masi argumentó que varios senadores le pidieron debatir en el plenario, porque consideraban graves los hechos.

“Acá se debate, no se dice sí señor, sí patrón”, le retrucó a Galaverna. “Vivimos en la mediocracia o telecracia. Queremos hacer show mediático”, señaló Silvio Ovelar, convertido ya al cartismo.

El luguista Jorge Querey sostuvo que en todo caso los jueces tenían que determinar si correspondía o no la denuncia del Senado. Remarcó que existen indicios suficientes para investigar a HC pero que no era el punto de discusión.

Preguntó qué hizo la Fiscalía con el caso de contrabando en la Armada, y otros.

La oficialista Lilian Samaniego apoyó el proyecto, alegando que se tenía que aclarar el caso del avión iraní.



El Parlamento es para parlar, no es para decir sí señor. Están muy acostumbrados a no parlar en el quincho.

Desirée Masi,

senadora progresista.



No tenemos, como Senado, legitimación activa para el procedimiento que plantea el proyecto.

Juan Carlos Galaverna,

senador cartista.



Si el Senado decide enjuiciar a uno, dos o tres fiscales o fiscala general estamos violando procedimiento.

Enrique Riera,

senador cartista.



Caso Osmar Legal ante el Jurado fue postergado

El proyecto para que el fiscal Osmar Legal sea investigado por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) quedó postergado para el otro jueves, a pedido del cartista Juan Carlos Galaverna.

Se agregó en la lista a las fiscales Liliana Alcaraz y Alicia Sapriza. La proyectista Desirée Masi indicó que todos ellos están en la investigación del caso Darío Messer, el operativo Smart y el avión iraní.

“Vinieron a mentirnos alevosamente la mesa directiva. Justamente hizo de portavoz Osmar Legal”, cuestionó la senadora.

“Tanto dicen que queremos que se investigue. Que se investigue a Aduanas, Migraciones, Dinac y a los dueños de la carga, el financiamiento del aeroterrorismo. Estos fiscales no han movido un dedo”, acusó la legisladora. Luego de un breve debate respecto a las modificaciones, corrió la postergación.