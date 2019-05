“A Paraguay le pertenece el 50% de energía de Itaipú, es un hecho”

Carlos Alberto Simas, embajador de Brasil en Paraguay, aseguró que el Gobierno de su país aún no tomó una postura definida sobre las negociaciones con Paraguay, en el marco de la revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú. Precisó que todas las opciones están sobre la mesa y que no hay trabas para que la ANDE aumente el retiro de energía de la hidroeléctrica. Añadió que el 50% de la producción de Itaipú es de Paraguay. Recientemente, algunas publicaciones locales mencionaron una supuesta amenaza del Gobierno de Jair Bolsonaro al presidente Mario Abdo Benítez, con el fin de seguir utilizando el excedente de la energía paraguaya.