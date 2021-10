A machetazos asaltan comercio y hieren al dueño en el cuello

“Hasta ahora no creo que me salvé, creí que ya llegó mi día. Vos sabés lo que es ver cuatro tipos con machete metiéndose al local. Me hirieron en el cuello, en la espalda y la mano. No puedo decir que me defendí, porque directamente me agredieron, yo lo que trataba era luchar por mi vida, prácticamente me salvé de milagro”, afirmó.

Gerardo Estigarribia se encontraba en el negocio acompañado de su esposa, María Monges, cuando alrededor de las 8.00, los cuatro delincuentes con machetes en mano irrumpieron al local y empezaron a golpear al propietario. Todo el atraco quedó grabado por las cámaras de seguridad.

“Se llevaron cerca de un millón doscientos mil guaraníes, el celular de mi hija y de un cliente, pero no es lo significativo eso, lo significativo es la agresión. Últimamente actúan con demasiada violencia”, indicó.

En medio del forcejeo y los golpes con el machete que recibía don Gerardo, el hombre cae al piso, quedando a merced de sus agresores. Sin embargo, en un acto de valentía, su esposa arroja una silla de plástico a uno de los ladrones, generando así su huida.