A la Sub 17 le faltó “fuerza en ofensiva”

No alcanzó. La Albirroja se esforzó, pero no pudo triunfar.

El entrenador de la Selección Paraguaya Sub 17, Gustavo Morínigo, se mostró conforme tras el 0 a 0 en el debut mundialista frente a México: “Fue un partido que México complicó con su forma de jugar, rápido y bien armado”.

El estratega expresó: “Hicimos buen partido aunque nos faltó un poco de fuerza arriba”, agregando que “el funcionamiento del equipo no fue el que pretendíamos, pero se entiende porque fue el debut, no pudimos hacer la diferencia con el hombre de más porque nos pasó factura el desgaste físico”. Con respecto al próximo juego, Morínigo expuso: “Islas Salomón es un rival que puede tener sorpresa, tenemos que prepararnos bien para lograr la victoria”. Salomón perdió 5 a 0 vs. Italia.