A la espera del calendario copero y deseosos de borrar la pésima gestión en la edición anterior

La diferencia de nivel entre uno y otro es bien distinta y eso se vio reflejado con el avance del Gumarelo en el orden internacional y la frustrada presencia del Aborigen tras ser eliminado por Atlético Nacional de Medellín. El equipo colombiano coincidentemente será rival del Albinegro en tercera fase de la competencia, enfrentándose primero en el Defensores del Chaco el 7 de abril y la revancha el 14 en el Atanasio Girardot. El encuentro que se avecina para la conformación dirigida por Garnero es capital jugando de local, puesto que marcando una diferencia importante le permitirá alentar esperanzas de clasificación en el exterior. Bien sabido que para el 9 del próximo mes la Confederación Sudamericana de Fútbol hará el sorteo de la fase de grupos en el cual ya involucra a los más grandes del país, que arrancarían el certamen entre el 20 y el 21 de abril. El Decano, ahora bajo la batuta de Órteman, ya tendrá a disposición a todos sus jugadores, salvo Derlis González que está en fructífera etapa de recuperación y con enormes ganas de volver al campo. En cuanto al Ciclón, lamenta la seria lesión sufrida por Rodrigo Muñoz, que se erigió últimamente en una de las figuras capitales en la escuadra dirigida por Chiqui Arce. Que no se dude que es de enorme responsabilidad de los tradicionales rivales cumplir con una muy buena gestión en este evento y en especial por los beneficios económicos que podrán recibir. En la última edición el cuadro franjeado conoció de un rotundo fracaso quedando último en la serie, marginándolo también de un posible paso a la Sudamericana, quedando fuera de todo. Paradójicamente, sus rivales de turno fueron la otra cara. Santos terminó vice de la Libertadores y Defensa y Justicia alcanzó el título de la Sudamericana. El peor recuerdo fue no poder superar a Delfín en Para Uno, resultando una frustración total. Por su parte, Cerro cuenta con este antecedente en 2020: Superó la Fase 2 ante Universitario de Perú, quedándose estancado frente a Barcelona en la siguiente etapa. Hay demasiada sed de rehabilitación en Barrio Obrero porque internacionalmente, salvo excepciones, no completó ciclos exitosos, no pudiendo alcanzar ninguna final hasta ahora. Caseramente y bajo el mando de Chiqui pelea el Apertura con un plantel reducido y acorde a sus posibilidades económicas.A la espera están los grandes de conocer a sus rivales, donde los últimos números les fueron categóricamente negativos.Las revanchas

Por la Sudamericana volverán a enfrentarse, el 6 de abril, Nacional, oficiando de local, ante el 12 de Octubre bajo el arbitraje de Derlis López. Hubo empate 0-0 en la de ida y habiendo igualdad en goles clasifica el conjunto itaugüeño que por primera vez interviene en esta Copa, teniendo como antecedentes dos participaciones en la Libertadores.

Dos días después, River, que obtuvo un valiosísimo triunfo de visitante ante Guaireña por 2-1, es el candidato a pasar a la fase de grupos. Hay 900.000 dólares en juego para cada entidad que continúe en carrera, una cifra altísima que permitirá aliviar las cuentas y reforzar sus arcas. ¡A muerte lo que viene en este mata mata! Este es un nuevo sistema que engloba a equipos de un mismo país en el arranque, no así a representantes de Brasil y Argentina, privilegiados, donde no cumplen con este requisito para la siguiente conformación de la serie. Por fin el retorno

La Intermedia, que también se vio enormemente sacudida por el Covid-19, se apresta a desarrollar su campeonato local a partir del 9 de abril, cuyo primer juego está previsto en el estadio Río Parapití entre el 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero y Guaraní de Trinidad. Y más tarde lo harán 3 de Febrero – Fulgencio Yegros en Ciudad del Este.

En total son 18 clubes en esta categoría, que para el 10 de abril contempla: Fernando de la Mora – San Lorenzo, Trinidense – Santaní, Tacuary – Iteño y para el domingo 11, Ameliano – General Caballero de Juan León Mallorquín, Atyrá – Rubio Ñu, Resistencia – General Díaz y Capiatá – Independiente de Campo Grande.Un hecho muy significativo es la presencia de Santiago Salcedo en el Rayadito; es el máximo goleador del fútbol paraguayo con 152 goles, y ahora intentará aportar su condición de artillero al conjunto dirigido por su hermano Mingo y con el gran compromiso de luchar denodadamente por el ascenso a Primera División.En este torneo se van sumando nombres muy importantes, como el de Julián Benítez y Rodrigo Burgos en Resistencia, y habrá más para cuando se cierre el libro de pases. La actividad de preparación será normal a partir del 5 de abril puesto que por una disposición del Ministerio de Salud quedó prohibida la actividad grupal hasta esa fecha, y debido a que no hubo disputa el año pasado se tomó la determinación de premiar con tres ascensos y una media plaza a pelear entre el cuarto y el penúltimo del promedio en Primera. Además, el campeón participará en la Sudamericana 2022 con una distinción sin precedentes.Con público

Por resolución en el Congreso de la Conmebol se determinó que habrá público en la Copa América, a cumplirse en Argentina y Colombia.

El 30% del aforo de cada estadio permitirá a los aficionados ser testigos del Sudamericano de mayores que tiene previsto arrancar el 13 de junio en el Monumental de River, cerrándose en Barranquilla el 10 de julio.La Albirroja debutará ante Bolivia en Mendoza para posteriormente enfrentar a Argentina, Chile y Uruguay. Como se sabe, los invitados Australia y Qatar no estarán debido al calendario de la clasificatoria asiática para el Mundial.