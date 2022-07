A Francisco Morel le piden que se divierta

"Todos me piden que me divierta en la cancha, pero con responsabilidad. Que pelee cada pelota como si fuera la última", destacó tras ser consultado sobre su adaptación con el plantel y puntualmente con los referentes académicos. Añadió además que "los que siempre me hablan son Marcelo Palau y Miguel Jacquet, me dan muchos consejos".

Por otra parte, Facundo Bruera también dejó sus sensaciones en charla con FALG sobre el juvenil Morel. "Francisco Morel es muy buen chico, tiene muchas condiciones", manifestó.

Sobre el duelo con los Tejedores, Bruera señaló: "Fue fundamental poder empatar y dar vuelta el marcador antes que acabe el primer tiempo".