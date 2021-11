A falta de acuerdo técnico, Abdo y Bolsonaro se reúnen por la tarifa

El presidente Mario Abdo Benítez mantendrá hoy una reunión bilateral con su homólogo de Brasil, Jair Bolsonaro. Desde el Gobierno informaron que el viaje es a la mañana, la reunión será por la siesta y la vuelta una vez entrada la noche. Los mandatarios tendrán como tema principal el referente a la tarifa de Itaipú, habida cuenta de que hasta ahora no existe acuerdo técnico sobre el punto.

Por esta discrepancia en las propuestas financieras, el reglamento exige que los documentos se remitan a las Altas Partes Contratantes para su tratamiento, es decir, a los presidentes de Paraguay y Brasil. Por ahora Paraguay sostiene la postura de mantener la tarifa (definida en Itaipú como el costo unitario del servicio de electricidad), aplicada durante todo el ejercicio de 2020 y 2021, de USD 22,60 por kW de potencia mensual contratada, equivalente a USD 43,68 MW hora de energía garantizada.

Debate. Por otro lado, el director paraguayo de Itaipú, Manuel María Cáceres, había explicado que el Anexo C del Tratado establece que la tarifa baje a USD 18 kW mes, ya que la deuda para la construcción de la hidroeléctrica también se reducirá y consecuentemente la tarifa debe bajar. Pero el debate está instalado porque Paraguay pretende mantener los costos para generar mayores recursos y aprovecharlos en el fortalecimiento del sistema eléctrico nacional.

“Se conversará sobre la tarifa. Siempre es bueno conversar y dar a conocer las razones de cada uno. Entonces, dentro de ese contexto habrá una reunión para tratar temas importantes de la agenda bilateral entre nuestros países”, señaló ayer Cáceres en conversación con ÚH.

Reiteró que la intención paraguaya es mantener la tarifa en el 2022 y esta es la propuesta que hoy transmitirá el propio Abdo Benítez a Bolsonaro, argumentando las razones de la decisión.

Admitió que en la negociación a nivel técnico no hay concordancia, ya que desde Brasil insisten en aplicar el Anexo C del Tratado de Itaipú y reducir el costo de la tarifa. Cáceres también contó que si bien hoy se conversa, probablemente no se llegará todavía a un acuerdo. Es más, la fecha para llevar la propuesta al Directorio de la entidad es el 3 de diciembre.

En principio, Abdo viaja hoy acompañado del canciller Euclides Acevedo; el titular de la ANDE, Félix Sosa; y Cáceres. Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores informaron que la agenda está abierta a otros temas, pero lo referente a Itaipú destaca por su perentorio plazo de definición.



Obras sobre los ríos Paraná y Paraguay, en la agenda

Otros puntos sobre los cuales hablarán hoy Mario Abdo y Jair Bolsonaro son los referentes a proyectos de infraestructura en ejecución, como los puentes sobre el río Paraguay (Carmelo Peralta-Puerto Murtinho) y el río Paraná (Puente de la Integración Presidente Franco-Foz de Iguazú). Además, se mencionan acuerdos económicos no detallados.

“Seguramente va a ser la tarifa de Itaipú; tenemos el puente (construcción) Carmelo Peralta con Puerto Murtinho. El tema autopartes y varios temas que tenemos en la agenda bilateral con Brasil”, sostuvo el presidente de la República cuando fue consultado sobre los puntos que le interesan a la agenda paraguaya.