A evitar tereré con altas temperaturas

“En días de intenso calor tenemos que recomendar: no al tereré, porque es demasiado diurético y al eliminar el líquido estamos eliminando electrolitos, sobre todo sodio y potasio. Cuando tomamos solo agua no eliminamos electrolitos. Entonces, podemos entrar en deshidratación”, explicó el doctor Paredes.

Las personas que trabajan al aire libre como los albañiles deben evitar consumir tereré y priorizar tomar solamente agua.

Pese a que el tereré es una infusión tradicional paraguaya, se recomienda que en días en que la temperatura no sobrepase más de 37º grados, no se consuma esta bebida. Si no optar por agua para hidratar el organismo.

Una adecuada hidratación es la principal recomendación de los médicos para poder resistir en días de calor sofocante como estamos teniendo. El consejo, dependiendo de cada caso, es beber desde 2 a 3 litros de agua cada día.