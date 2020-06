A este ritmo, en octubre, calculan 271 muertes y más de 7.000 casos

Solo con los casos ocurridos hasta el 20 de junio, los casos fatales en el país por Covid-19 podrían llegar a 271 al 1 de octubre; en tanto que los confirmados alcanzarían los 7.235.

Esta proyección hizo el Instituto de Métricas y Evaluación de Salud (IHME, por sus siglas en inglés), de la Universidad de Washington, para el Paraguay. Las autoridades sanitarias compartieron este material ayer, ya que es un “momento crucial” para revertir esos pronósticos, de acuerdo con la reflexión del Dr. Juan Carlos Portillo, viceministro de Atención Integral a la Salud. “Estamos en un momento crucial. Según interpretamos podríamos revertir esta tendencia que tiende a aumentar y en cierta forma eso pasa por hacerle entender a la gente que tiene que cuidarse más”, resaltó al referir que la proyección del IHME, incluso, puede anticiparse un mes –a setiembre– en virtud a que se elaboró antes del brote en el penal de Ciudad del Este y al aumento exponencial de contagios comunitarios. “Esto es una proyección matemática sobre la base de lo que es observado hasta ahora. Si incluyeran los números de los últimos siete días, probablemente, el pico va a adelantarse porque hay un número importante de casos sumados. Por eso esto es algo que va a ir cambiando en función del comportamiento epidemiológico”, dijo y completó que este trabajo les sirve “sobre todo porque es un análisis independiente; no hay riesgo de sesgo que podría atribuirse a un análisis particular”, sostuvo. En un primer gráfico que muestra el número de muertos se ve una línea anaranjada. “Esos son los datos observados, el número real, hasta el 20 junio. De ahí, hacen una proyección usando varios datos, como el R0 –nivel de transmisión– que calcularon a partir de los casos y el comportamiento global”, explicó. En ese mismo cuadro, se observa que recién para el 16 y 17 de julio se proyectaba que en el país haya alrededor de 16 muertos por Covid. Ayer se reportó un nuevo caso fatal, con lo que la cifra ya llegó a 16. El viceministro comparte que los números proyectados –tanto muertes como de casos– podrían darse si “bajamos la guardia”; debido a que los datos resultan de los contagios vinculados al relajo en las medidas de protección. “Sin medidas de prevención y protección (tapaboca, lavado de manos frecuente, no salir si no es necesario, evitar reuniones informales sin cuidados), el pico de casos se va a dar. Incluso, con el riesgo de que se adelante si seguimos relajados”, insistió. ENDURECIMIENTO Anunció que en el Ministerio de Salud Pública analizan aplicar alternativas como una “cuarentena estricta” los fines de semana y volver a ciertas restricciones horarias y de desplazamiento. “La idea es ver cómo se puede hacer para reencauzar esta interacción social un tanto desordenada que se viene dando desde hace una semana; y viendo la manera de no impactar tan negativamente en la actividad productiva que fue relanzada”, refirió Portillo. Se piensa introducir ajustes adicionales a ciertos sectores que reactivaron. “Como limitar el horario para el desarrollo de las actividades; el horario de funcionamiento a nivel de comercios; restringir actividades de relacionamiento y el horario para los desplazamientos”, enumeró. De la actualización epidemiológica de la víspera se supo que de 1.061 muestras, 64 fueron positivas: 57 contactos y siete sin nexo. Del total de contagios asociados a otro conocido, 36 son de la penitenciaría de la capital del Alto Paraná. Los sin nexos provienen de Asunción, Lambaré, Luque, Ñemby, San Lorenzo, Ciudad del Este y J. Augusto Saldívar, que se suma al mapa de los casos activos; con lo que ya son 16 distritos afectados en Central. Del total de 27 internados, hay un nuevo ingresado a terapia intensiva, con lo que son cuatro pacientes en UTI. El consolidado de casos confirmados de Covid subió a 2.191.



No estamos diciendo que no salgas; si vas a salir, que sea necesaria tu salida o imprescindible, en lo ideal. Y si igual vas a salir, ¡cuidate!



A CUIDARSE. Ayer se dio otra muerte por Covid y el número total se elevó a 16. Se barajan restricciones, en especial los fines de semana, ante el desborde.



El resultado del Día del Padre lo veríamos el fin de semana. Este aumento se relaciona a la mayor interacción social relajada y descuidada de la gente.

Dr. Juan Carlos Portillo,

viceministro de Salud.



