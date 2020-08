A 9 años del hecho, Corte ratifica absolución de acusado

La resolución benefició al procesado Jorge Samuel García Sosa, quien ahora queda ratificado que es inocente de los hechos de los que se le acusó hace 9 años, de los cuales estuvo preso 5 años y 7 meses.

El mismo había sido procesado junto con un menor de entonces 17 años, por el violento asalto ocurrido el 29 de octubre del 2011 en Capiatá, donde falleció Víctor Daniel Resquín Karjallo, de 19 años.

La víctima murió de un disparo en la cabeza, por parte de dos asaltantes que luego se llevaron su motocicleta y su teléfono celular. Ambos procesados fueron detenidos el 18 de noviembre del 2011 e imputados por el fiscal Víctor Villaverde, que pidió prisión.

En juicio oral, el 2 de junio de 2017 el Tribunal de Sentencia, encabezado por el juez Pedro Nazzer, absolvió de culpa y pena a García Sosa. Esto fue confirmado por acuerdo y sentencia del 6 de noviembre del 2018, por el Tribunal de Apelación Penal de Central.

Contra esta resolución, Daniel Ramón Resquín González, padre de la víctima, y querellante adhesivo, bajo patrocinio del abogado Fulgencio Acosta, planteó recurso extraordinario de casación.

Los ministros Luis María Benítez Riera, Manuel Ramírez Candia y Carolina Llanes declararon inadmisible el recurso extraordinario de casación promovido.

Según el voto en mayoría, de Ramírez Candia y Llanes, el recurso no está correctamente fundado, por lo que lo declaran inadmisible para su estudio. Benítez Riera votó por su inadmisibilidad, pero porque la querella no tenía acción debido a que la Fiscalía no planteó casación.