A 3 meses de la muerte de Pecci, en Colombia apuntan al clan Insfrán

El medio colombiano El Tiempo publicó la supuesta declaración de Francisco Correa Galeano, considerado como líder del grupo que llevó a cabo el asesinato a Pecci. Él es el único detenido en el caso que no aceptó los cargos.

Destacaron que Correa dijo que el dinero, la logística y la información para matar a Marcelo Pecci los habrían enviado desde Paraguay y que la misma llegó a Colombia a través de un hombre que haría parte de una red internacional de narcotráfico.

“De acuerdo con Correa, a él lo ubicaron en Medellín dos hermanos colombianos (dedicados al tráfico de cocaína)”, esto supuestamente a petición de una persona que operaba en Paraguay.

Presuntamente, los traficantes habrían conocido a un capo paraguayo en una cárcel de Honduras y ahí hicieron conexión. Fueron 2.000 millones de pesos lo que habría recibido Correa para tramar el asesinato.

Apuntaron a Miguel Insfrán, alias Tío Rico, y a Sebastián Marset como presuntos autores morales.

NO CONFIRMAN. El fiscal de Asunto Internacionales Manuel Doldán, en contacto con Monumental 1080 AM no confirmó que Correa haya dado nombres ni que haya mencionado al clan Insfrán. “Hablé con autoridades de Colombia, me dijeron que nada es confirmado, que se sigue la línea investigativa”, dijo.

Ayer se realizó la acusación contra Correa, por homicidio agravado, como coautor, fabricación, tráfico, tenencia agravada de armas. La Fiscalía pidió juicio oral.