70% de empresas no harán ajustes salariales en un año

Un 70% de empresas paraguayas revelaron que no harán un ajuste de salario fijo de sus empleados en los próximos seis a doce meses, debido a la situación económica generada en el contexto de la pandemia por coronavirus, reveló una encuesta local reciente.

Se trata del informe Impacto del Covid-19 en las compensaciones del mercado laboral paraguayo, lanzado recientemente, y que fue elaborado por la unidad de investigación y consultoría iRH, de la empresa Jobs. “Esta nueva encuesta busca saber qué harán las empresas con respecto a cómo van a remunerar a su personal y cómo cambiará esta situación en los próximos meses”, sostuvo Patricia Dos Santos, directora de la empresa Jobs. DETALLES. La muestra se tomó en agosto último e incluyó a 81 empresas nacionales, clasificadas en tres sectores, tales como industriales, comerciales y de servicios. Entre sus principales conclusiones figura que seis de cada diez firmas afirman que habrá un “impacto medianamente negativo a intermedio” en las ventas, con tendencia a mejorar en los próximos seis a doce meses, lo cual tendrá un impacto, a su vez, en la forma de los pagos a los empleados. “Cuando la empresa vende, o percibe que a futuro venderá más, entonces puede contratar gente. En cambio, cuando el mercado se reduce, las empresas también tienden a achicarse en cuanto a los recursos humanos se refiere, que puede traducirse en despidos o en una disminución de salarios al facturar menos. Nosotros justamente quisimos tomar el pulso de las empresas de cómo gestionarán la remuneración a sus empleados”, sostuvo Dos Santos. Asimismo, la experta en recursos humanos sostiene que esta encuesta revela cierta “incertidumbre” con respecto a la política de pagos de salarios en las empresas, pese a que creía que estas tendrían, a agosto último, una película más clara de lo que sucedería hasta fin de año como consecuencia de la pandemia. “En estos meses se modificaron muchas prácticas en cuanto al pago de salarios. El personal que tenía un sueldo fijo más un plus variable, ahora con un nuevo contrato se le elimina ese adicional y queda solo con el salario base. Esto lo aplicaron las empresas bajo la premisa de conservar puestos laborales, además del costo que implica al empleador volver a recontratar y capacitar al personal”, manifestó la directora de Jobs. Embed Embed Embed



Impacto de la pandemia en cifras

En el marco de la pandemia, un 27% de las empresas sostuvieron que habría “incrementos discrecionales” en un orden del “4 al 7%”.

En tanto, un 70% del sector comercial (que incluye a firmas de consumo masivo, importadoras y distribuidoras, entre otras) no realizará incrementos salariales en lo que va del 2020, aunque un 50% reconoce que habría un bonus otorgado de modo discrecional.

Dentro de este mismo sector, un 40% de los encuestados sostuvieron que habría incrementos para el próximo año en un margen del 3 al 6% y sería el sector que más se adaptó a la variación de remuneración, según el contexto actual.

En el sector industrial, conformado por negocios de la agroindustria y confecciones textiles, un 80% de estas firmas revelaron que operan de modo total, aunque un 50% prevé no dar aumentos salariales en lo que va de este año, según revela una parte del estudio. Para el 2021, este sector prevé una suba salarial de entre el 3 y el 6%.

Dentro de su política de estímulos, un 34% de estas empresas informaron que no pagarán un adicional este año, mientras que un 33% sostuvo que no cuenta con prácticas de pagos de bonus y un 29% afirma que dará emolumentos de forma discrecional.

En cuanto al sector de servicios (integrado por bancos, asesorías, prestadores de servicios técnicos, entre otros), un 65% de los negocios ya activan totalmente, y un 80% de ellos no subirán salarios este año, aunque un 60% apunta a dar incrementos entre el 3 y el 6% para el 2021. En tanto, un 40% de estas firmas no harían cambios en el sistema de sus remuneraciones.