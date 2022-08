69.001 desempleados menos hubo en el segundo trimestre del 2022

Durante el segundo trimestre del 2022, las personas clasificadas como desocupadas llegaban a 249.983, de las cuales 126.751 fueron hombres (51%) y 123.232 mujeres (49%).

Si bien disminuyó la cantidad de desocupados, un dato a tener en cuenta es que la fuerza de trabajo, compuesta por la población ocupada y la desocupada, se redujo de 72% a 70,2% (1,8pp) entre el segundo trimestre de este año e igual período del año pasado. Es decir, disminuyó la población económicamente activa.

Para el análisis del comportamiento de este grupo poblacional, se toman como referencia las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre las condiciones que deben cumplirse para que una persona sea clasificada como desocupada: No trabajar ni una hora en una actividad económica en los últimos siete días anteriores al día de la entrevista; estar disponibles para trabajar; y buscar trabajo en forma activa.

Por área de residencia, se constató que entre el segundo trimestre de 2021 y el mismo periodo de 2022, la tasa de desocupación disminuyó significativamente en áreas urbanas en 3,1 puntos porcentuales (10,2% vs. 7,1%), como resultado de la disminución de la tasa de desocupación femenina. Mientras que en las áreas rurales, la tasa registró un leve aumento de 0,5 pp (5,6% vs. 6,1%).

Entre el primer y segundo trimestre de 2022 se observó una disminución significativa de 1,8 pp en el nivel de desocupados (8,5% vs. 6,7%), siendo las mujeres las más favorecidas por dicha condición, pasando de 9,8% a 7,9%. La desocupación, bajo los criterios de medición mencionados, afectó en mayor medida a residentes del área urbana, donde se registraron en alrededor de 173.101 personas desocupadas; es decir de cada 10 desocupados, 7 corresponden al área urbana.

Subocupados. La subocupación registró variaciones negativas al comparar el segundo trimestre del año 2022 con el segundo trimestre del 2021. A nivel nacional, la diferencia estadísticamente significativa fue de 2,8 puntos porcentuales (7,5% vs. 4,7%). En términos absolutos, la subocupación por insuficiencia de tiempo de trabajo afectó en el segundo trimestre del 2022 a 175.545 ocupados, de los cuales el 58% son mujeres y el 42% son varones. En relación al primer trimestre del año 2022, la variación nacional tuvo una diferencia ligeramente negativa de 0,5 puntos porcentuales (5,2% vs. 4,7%). Por área de residencia, se observó una disminución tanto en áreas urbanas (4,5% vs. 4,0%) y áreas rurales (6,6% vs. 6,2%).

A nivel nacional, en términos absolutos, se dio un aumento de la tasa de ocupados en 47.239 personas.

Por área de residencia, se observó comportamiento diferenciado, puesto que en áreas urbanas se incrementó en 1,4 pp (64,5% vs. 65,9%) y en áreas rurales disminuyó en 3,3 pp (68,1% vs. 64,8%).