50 días, multa al ex intendente interino

César Ojeda, ex intendente.

Por no haber cumplido con la resolución de entregar datos de los gastos de la pandemia de la Municipalidad de Asunción, el ex intendente César Ojeda fue sancionado con 50 días de multa (G. 4.402.500), a más de que se remitieron a la Fiscalía sus antecedentes por supuesto desacato.

El fallo fue dictado por la jueza laboral Marcela Fernández Celauro, quien admitió el pedido de la amparista, la ex candidata a intendente Johanna Paola Ortega, quien había accionado por la Ley de Acceso a la Información Pública.

La accionante pidió que se le aplicara la sanción porque no cumplió con la entrega de los documentos ordenados por el Tribunal de Apelación Laboral, que confirmó la sentencia de la jueza.

La magistrada alega que Ortega denunció que no recibió los documentos ordenados por el Juzgado y pedía la sanción a más de enviar los antecedentes a la Fiscalía por desacato. El representante de la Municipalidad alega que sí se cumplió el fallo y que la amparista recibió los documentos y que ella firmó haberlos recibido. Debían ser los gastos incurridos por la Comuna entre el 10 de marzo y el 31 de diciembre del 2020. También las copias de contratos y las facturas.

Según la jueza, la apelación planteada no tenía efecto suspensivo, por lo que se debía cumplir el 28 de setiembre y no tras el fallo del Tribunal de Alzada. Así, multa al ex intendente con 50 jornales mínimos y remite el caso a la Fiscalía por desacato.