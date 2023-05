Es el 10% de lo que se requiere y sus resultados están a la vista. Estamos ante un educacidio en masa, silencioso y devastador. A nadie le importa. No inmuta a ninguno. Los padres no realizan manifestaciones, los alumnos no se rebelan, los maestros huelgas ni los partidos políticos levantan banderas para revertir algo de un grandioso problema cuyos efectos se sienten en la salud, la seguridad, el consumo de drogas, la criminalidad y los malos votantes. El establishment está muy contento por tener a una fábrica de ignorantes con chimenea destilando las 24 horas los resultados de un desastre democrático de efectos devastadores. Ex ministros de Educación explican orgullosos sus logros rebuznando cifras que avergonzarían a cualquiera. Si Stroessner invirtió genocidamente 1% del PIB en 35 años, el haber triplicado esa cantidad en la misma cantidad de años, pero con pésima calidad, representa lo mismo o peor de una realidad que no pretende ser modificada por nadie. Todos contentos con 493 dólares anuales por alumno frente a los miles que son invertidos en los países a los que sí les importa la educación. Creen en ella y sostienen su soberanía sobre ella.