45 días a puro fútbol

“Analizándolo, ellos (el rival) estratégicamente se terminaron parando bien. Desde afuera con la estrategia que planteamos no pudimos superarlos, nos dificultó a la hora de tener ocasiones de gol. Fallamos como cuerpo técnico al no darles (a los jugadores) más ideas y mayores formas para ganarlo”, apuntó Órteman en charla con Fútbol a lo Grande (1080 AM).

Recuperación. Ayer Derlis González volvió a entrenar con el plantel tras superar la rotura de ligamentos que sufrió. Además, en la semana volverán a entrenar con normalidad Richard Ortiz como Roque Santa Cruz.

Roque, a quien valoró Órteman por su peso dentro y fuera de la cancha.