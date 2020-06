39 años creando juguetes didácticos

Jupar (Juguetes Paraguayos) inició a fines de octubre de 1981. “Había investigado en el mercado educativo local, y comprobado que no existían materiales didácticos al alcance de las familias ni de las educadoras. Entonces pensé: ‘En este, que es el país de la madera, ¿por qué no hacer juguetes de madera? y educativos para más’. Así nació Jupar (Juguetes Paraguayos) -M-R-“, comenta Israel Szpecht. “Luego presenté mis materiales -añade- en la Muestra de la Industria Nacional, en 1982 (en Mariano R. Alonso) y, a partir de 1983 -ya reconocidos mis productos por el Ministerio de Industria y Comercio como el primer juguete educativo de Paraguay- llegué a presentarlos en la Feria Internacional de Berlín Unidos para el Progreso. Desde entonces no he dejado de trabajar”, afirma.