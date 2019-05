3 Corrales apabulla al Iteño en el Este

RI 3 Corrales no tuvo ninguna piedad y goleó por 4-0 a Sportivo Iteño para ser el puntero provisorio de la División Intermedia con 4 puntos, a la espera de los partidos de hoy. Diego Areco marcó un doblete y fue figura.

Estadio: RI3 Corrales. Árbitro: Rodrigo Serafini. Líneas: Pablo Ojeda y Edilson Florenciano. Goles: 42’ y 58’ Diego Areco, 70’ David Alcaraz y 79’ Rogert Díaz (RI). Amonestados: 26’ Jonathan Montanar y 36’ Aldo Cañete (RI); 31’ Matías López, 36’ Óscar Benítez y 41’ Aldo Torres (SI). Recaudación: G. 3.320.000 por 166 pagantes.

Hoy prosigue la segunda fecha con Gral. Caballero de Juan León Mallorquín vs. Resistencia (10.00); Ovetense FC vs. Trinidense, Fulgencio Yegros vs. Atyrá FC, 2 de Mayo vs. Independiente CG, Deportivo Caaguazú vs. 12 de Octubre de Itauguá (desde las 15.15) y 3 de Febrero vs Guaireña FC (18.00).