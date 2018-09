2030 o el triunfo del voluntarismo

No es la primera vez en la historia que los líderes del mundo se plantean metas colectivas. Metas que parten de ciertos grupos de ciertas partes del mundo con incidencia para todos, por cierto. El voluntarismo es al fin y al cabo un “ismo” muy de moda, pero no original, ojo. “El triunfo de la voluntad” no siempre es el triunfo del hombre en su integralidad.