2021: Diez equipos en Primera

El presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) Robert Harrison charló en Fútbol a lo Grande (1080 AM) en donde abordó temas actuales antes del retorno del Apertura luego de 5 meses de pausa debido al Covid-19.

“Llamó la atención que no pongamos adelantos en septiembre, pero eso se dio porque teníamos informaciones de que se reactivaban la Libertadores y Sudamericana, así los equipos van a poder competir tranquilamente”, expuso el dirigente, agregando: “Lo único seguro es que el torneo Apertura se reanuda mañana y se termina el próximo 4 de octubre y luego veremos el Clausura”.

Analizando la segunda competencia del año, Harrison refirió: “El Apertura termina y ahí comienza las Eliminatorias. Jugando solo 1 rueda, el Clausura alcanzaría 27 o 28 de diciembre y si se juega liguilla se extiende hasta mediados de enero, y complica con los contrato de jugadores, si encontramos una alternativa válida vamos a poner a consideración de los presidentes”.

Apuntando acerca del descenso, el “habrá descensos este año. En caso que no se dispute la Intermedia, el año próximo llegaremos a 10 equipos en Primera División”.

INTERMEDIA se complica. El mandamás del fútbol paraguayo apuntó con relación a otras categorías: “Estuvimos pagando parte de los derechos este año, pero la situación está complicada para la Intermedia, Primera B, Femenino y otras categorías estamos llegando al tiempo límite, lastimosamente esto en la región hay más casos y las condiciones sanitarias hacen que no pueda volver”.

El dirigente remarcó también que las opciones son difíciles: “Hicimos el censo con los jugadores de intermedia y más del 50% no cumplen los requisitos mínimos y eso nos tiró el alma al piso, y si no se puede arrancar de ahí es imposible seguir. Copa Paraguay ya anticipamos que no se iba a jugar y cuando vamos cada vez más abajo las opciones son pocas”.

Con respecto a la situación económica de la APF, Harrison aseguró: “Estamos bien, golpeados por la disminución de ingresos de contratos, pero también hemos reducido todos los gastos y trabajando a lo mínimo, así hemos equilibrado una parte, pero la Asociación no tiene ningún préstamo ni compromiso con ningún banco o financiera”.