“12” y Ameliano cierran los emparejamientos a cuartos

A primer turno. Tras un intenso partido, el “12” de Itauguá igualó 1-1 a Rubio Ñu, en tiempo normal. El primero en golpear fue el elenco albiverde con una anotación del delantero Elías Ovelar, que abrió el marcador a los 3’ del arranque del compromiso.

En la complementaria, los tejedores emparejaron el encuentro mediante la conquista de Martín Batallini, que gritó la paridad a los 69 minutos. La definición se trasladó hasta el punto penal en donde el equipo de Primera División fue más efectivo y se impuso por 5-4.

En segundo turno. Al igual que anterior partido, la “V” Azulada igualó fuerzas (1-1) con el Benjamín Aceval de Villa Hayes de la Primera B.

Los goles, Robert Aldama a los 21’, para la V Azulada y a los 79’ Kevin Quiñónez igualó las acciones, para estirar la definición desde los doce pasos. Ahí el cuadro de Humberto García sufrió pero se quedó con la clasificación imponiéndose por 5-4.

emparejamientos: Libertad (a falta de confirmación oficial) vs. Guaraní, Nacional vs. Tacuary, 12 de Octubre de Itauguá vs. Atlético Tembetary y Guaireña FC vs. Sportivo Ameliano, en cuartos de final.