12 de Octubre ofrece 60% de marzo

La mayoría de jugadores del plantel principal, excepto Pablo Zeballos, asistieron a la reunión donde los mismos solicitaban a la dirigencia el 100% del salario del mes de marzo. En contrapartida el titular del club realizó un ofrecimiento conciliatorio de pago: 60% por el mes de marzo, atendiendo que la cuarentena tuvo su origen a inicios de ese mes. Y los próximos meses (abril y mayo) el 50% de sueldo más los premios por partidos ganados (River y Luqueño).

“Yo no estoy ajeno a ninguna conversación con los futbolistas. No estoy obligando a que ellos que acepten el 60%, estoy haciendo un ofrecimiento atendiendo a la situación económica, el club no está en condiciones. El dinero ya está en tesorería, a disposición. Ellos solicitaron una nueva reunión mañana (hoy) volveremos a reunirnos”, dijo en contacto con ÚH.