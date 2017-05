Vida de ratas

Es preocupante cómo encaramos últimamente con tanta indolencia la vida. ¿Nos importa? Me refiero a ese resignado o idiotizado automatismo de tirar la basura donde sea y no preocuparse ni mínimamente en el bien común. En este caso, la experiencia no genera cambios de actitud. Se le ha ocurrido a alguien pensar, por ejemplo: “Ah, cierto, no debo tirar más basura por ahí porque si hay tormenta convierto el desagüe en un basural que pone en peligro a otros”. No creo y perdonen mi incredulidad.

Hay un problema grave estructural. Un ñembotavy institucionalizado entre los que tienen la función de asegurar los mínimos del bien común, pero no lo hacen. Pero también hay un problema educativo y cultural que nos viene desde esta empoderada cultura del descarte (al decir del papa Francisco), donde nos volvemos violentos acumuladores y desechadores, inconscientes totales. No son solo los ricos, también los pobres, que antes éramos más limpios, la verdad. Así da gusto reírse con ganas cuando se habla de élites o aristócratas en este país, donde nos andamos igualando por lo bajo, salvo bellas excepciones.

¡Qué vergüenza! Es un signo de dejadez y deshumanización vivir así, en la basura. ¿Será que a alguien le gusta? ¿O es que se nos atrofió el sentido común? Así no éramos los paraguayos. Nos estamos degradando. Y esa sí que es una señal de que se viene una tormenta más fea: la violencia que crece fácil en el desorden y en la basura.

De hecho, ya comprobamos eso en la calle, donde muchos andan como ratas sucias y destructivas, en coche y a pie, sin distinción. Y los pobres de la tierra, esos que cargan con nuestros males, de yapa, a esos se los lleva el viento ante nuestra mirada indiferente... ¿Se puede vivir de otra manera? ¡Claro que sí! Recuerdo el fenómeno Atyrá bajo la inspiración del finado don Feliciano Martínez… O nos ayudamos a recuperar rostros, nombres y dignidad humana, o no serán necesarias las tormentas para destrozar nuestra vida en común.