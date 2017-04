Universidades sin libros

En vísperas al Día del Libro, recibo como regalo del ingeniero Federico Benítez, hijo del filósofo Justo Pastor Benítez (h), un ejemplar del libro Nuestro mundo, entre la tierra y el cielo, del jurista y docente Salvador Villagra Maffiodo, publicado en 1991 y ya inencontrable en estos días. De entre sus valiosos ensayos se encuentra Tópicos fundamentales de una reforma universitaria, que empieza con este subtítulo: “Necesidad de fomentar el hábito de la lectura”. El profesor Villagra reflexiona sobre la situación de nuestra universidad en varios aspectos, y decide iniciar su escrito hablando de lo importante que es la presencia del libro en la vida universitaria. Entre sus recomendaciones, propone que las universidades inviertan en sus bibliotecas.

Esta preocupación de hace tres décadas, no pierde actualidad hoy. Cuando Villagra escribió esto, solo había dos universidades en el país. Ahora hay casi sesenta y, de entre estas, tres más han sido suspendidas en varias de sus carreras por el Viceministerio de Educación Superior, que ya tiene en su haber varias carreras sacadas de circulación ofertadas por universidades de dudosa calidad. De entre las muchas falencias de estas casas de estudio es perpetua la falta de bibliotecas. Aunque en estos tiempos los libros digitalizados son muy accesibles, aún no han llegado a suplantar totalmente a los impresos, cuya presencia en los estantes de las bibliotecas universitarias siempre le da un peso específico a la institución. Una facultad es cualquier cosa menos eso si no cuenta con una biblioteca disponible para sus alumnos, con todas las comodidades mínimas.