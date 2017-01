Una travesía en bicicleta hasta Encarnación

Recordó que aquello no fue una iniciativa del Gobierno local, sino de las personas que deseaban viajar en bicicleta. Esto ofrece la posibilidad de observar ciertas maravillas de la naturaleza que no se pueden disfrutar en viajes en bus o automóvil.





Comenzó su viaje a Encarnación este lunes a bordo de una bicicleta, que lo acompaña desde el año 2000. Partió el mismo día en que se realizó la largada del Dakar, que tomó 39 km de suelo paraguayo en su primera etapa, mientras que Jerónimo lo hace a dos ruedas y sin motor a través de un tramo de más de 360 km, que le tomará unos tres días de travesía.





"Hace tiempo que me manejo solamente en bicicleta en la ciudad, porque no me gusta andar en micro. Me parece muy caro. Y decidí no usar auto por la congestión que hay", dijo sobre su afición a la bici.







En su camino ya se topó con la falta de puentes, roturas, asentamientos y otras dificultades que impiden que el viaje se realice con fluidez. El joven registra todas estas irregularidades en su cámara y luego las difunde en sus redes sociales.



En su segundo día tuvo que seguir por la ruta en la zona de Ypacaraí, debido a que las vías están completamente cubiertas de malezas. En Pirayú retomó los rieles, guiado por los pobladores.







Gracias al alcance de sus publicaciones, recibe el apoyo de numerosas personas que lo ayudaron a continuar con su trayecto.





"La gente me tira ideas y estoy usando el Facebook para contar lo que va pasando; llegué hasta Ypacaraí y mañana (por hoy) continúo desde las 7 de la mañana. Mi intención es mostrar todo y despertar la decisión de la gente para que esto pueda llegar a consensuarse y presentarse", concluyó.