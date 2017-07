¿Un helado de jamaica que previene envejecimiento?

El helado fue hecho con jamaica, zarzamora y menta y endulzada con stevia por estudiantes del Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud (CICS) localizado en la demarcación de Milpa Alta en la Ciudad de México, precisó el Instituto en un comunicado.



Elaborado con la idea ser consumido como postre en la comida, esta nieve artesanal ayuda a prevenir el envejecimiento prematuro y tiene propiedades que aceleran la digestión, detalló el instituto educativo.



El postre tiene la ventaja adicional de que "quita el mal aliento al 100 %", lo que no logra el consumo de mentas, comentaron las alumnas Laura Fernanda Sosa Roldan, Frida Alejandra Pérez Zarate y Seleme Karina Mejía Díaz al IPN.



Una porción de 125 mililitros de nieve aporta 136,4 kilocalorías, 4,2 gramos de proteína, 1.2 gramos de lípidos, 20,9 gramos de hidratos de carbono, vitaminas A, C, B1, B9, B12, D y E, y minerales como hierro, magnesio, calcio, potasio, sodio, zinc y calcio.



El Instituto preciso que el postre está recomendado para personas de 30 a 40 años y se sugiere que no sea consumido por quienes tengan problemas renales debido a que la jamaica es un diurético natural.