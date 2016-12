¿Un exiliado de Trump?

¿Qué pasará con la libertad de expresión? La ONG Avaaz está pensando en mudarse de los Estados Unidos, previendo represalias. Durante la pasada campaña electoral, Avaaz impugnó el derecho de Stephen Bannon de votar en Florida, porque violaba la ley electoral de ese estado. Bannon, entonces asesor de la campaña del candidato Trump y hoy asesor del presidente Trump, fue también director del sitio web Breitbart, que el New York Times (no solo el NYT) calificó de misógino, xenófobo y racista. ¿Habrá represalias contra Avaaz? Más vale prevenir que curar.

Avaaz se fundó en 2007, y en poco tiempo se convirtió en uno de los sitios web más influyentes del mundo. Entre sus campañas exitosas se cuentan la que impidió la aprobación de la ley SOPA (llamada así por sus siglas) y la ley que condenaba a las mujeres hondureñas a la cárcel en caso de tomar anticonceptivos (2012). Otras campañas no tuvieron tanto éxito, como la que pidió la devolución del dinero robado por el caído dictador egipcio Mubarak, o la que pidió no se sancionara al juez español Garzón por investigar la identidad de más de cien mil personas asesinadas en tiempos de Franco, cuyos esqueletos se descubrieron en fosas comunes (2011). Sin embargo, en la firma del Acuerdo de París, en diciembre del año pasado, tuvo su peso la campaña emprendida por Avaaz, junto con otras organizaciones.

Por momentos, y cuando recibo una serie de tonterías por internet, odio internet. Cuando me pasa el malhumor, veo que también ese medio puede ser muy útil. ¿Cómo opera Avaaz? Permitiendo que cualquiera inicie una petición a favor de alguna causa justa, como la defensa de los derechos humanos, de la ecología, de los derechos laborales. La petición corre por internet y, si llega a tener 10.000 adhesiones, se convierte en una petición de Avaaz. ¿De dónde salen los fondos? De los aportes voluntarios de millones de personas en todo el mundo: más de 40 millones de personas han dado dinero, a partir de unos pocos dólares; no se aceptan donaciones superiores a los 5.000 euros ni donaciones de empresas. En este caso, y previendo la próxima presidencia, la entidad organiza una colecta para una posible mudanza, que me parece razonable; lo puede constatar cualquiera en www.avaaz.org