Tesinas de garaje

Como una triste ironía, una tesina universitaria se encargó la semana pasada de recordarnos el pésimo nivel académico de la educación terciaria a la que acceden miles de jóvenes paraguayos hoy en día. El trabajo de grado de Ysanne Olmedo para culminar la carrera de Licenciatura en Criminalística y Ciencias Forenses en la Universidad del Chaco (UniChaco) llevó como título Características de las escrituras manuscrita de las personas con trastorno homosexual. La misma impunidad que permitió que broten como hongos las universidades de garaje, ahora consintió un título con errores de gramática y de conceptos.

La aprobación del trabajo no solo demuestra un fundamentalismo peligroso en una institución que tiene sucursales en las principales cabeceras departamentales del país, sino también revela un profundo desconocimiento científico. Hace décadas que la ciencia médica determinó que la homosexualidad no puede ser considerada una enfermedad mental. El enfoque académico de la Universidad del Chaco –y quién sabe de cuántas otras más– no solo está atrasado más de 40 años, sino que va en contra de principios básicos de derechos humanos y desnuda una visión retrógrada del mundo.