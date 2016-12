La sacudida, que fue sentida en diferentes puntos del país, entre ellos la capital, Quito, no reunió las condiciones para generar un tsunami que afecte al país, informó el Instituto Oceanográfico de la Armada (Inocar).



El Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, por su parte, señaló que no se han reportado novedades tras ese temblor, que fue seguido de varias réplicas de intensidad menor a 4,5 grados.



Según el IG, desde las 18.00 horas (23.00 GMT) de este lunes hasta las 06.00 (11.00 GMT) de hoy se habían registrado once temblores dentro y fuera de la costa ecuatoriana, de los cuales el de mayor magnitud fue de 4.8 grados y ocurrió a una profundidad de doce kilómetros, en la ciudad de Esmeraldas.



Tras el temblor más fuerte de este lunes, de magnitud 5,7, además del fallecimiento de tres personas por infarto se registraron 47 heridos, 70 edificaciones afectadas, 10 colapsadas y 6 instituciones educativas dañadas por el sismo y las más de treinta réplicas que siguieron, según fuentes oficiales.



Ecuador vivió el 16 de abril un devastador terremoto de intensidad 7,8, que según el IG dejó 670 personas fallecidas, miles de damnificados y millonarias pérdidas.