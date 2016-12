Terapia no funciona por falta de profesionales, dice diputada

Durante la entrega de equipamientos y laboratorio para el hospital regional de Curuguaty, donados por la Unicef, en la jornada de este miércoles, la diputada María Cristina Villalba (ANR) aseguró que existe un equipo de terapia intensiva para Canindeyú, pero que a falta de profesionales no se puede poner en funcionamiento.

“Necesitamos 40 funcionarios para 3 turnos, tenemos ya la posibilidad de que Tesãi, que es el hospital de los funcionarios de Itaipú, está abierto para los que quieran ir a capacitarse, pero cómo hacemos para el desarraigo de ese funcionario que vaya a Ciudad del Este para capacitarse”, expresó. La legisladora lanzó un desafío a los intendentes y al gobernador, que se haga un paquete del dinero y se canalice en forma descentralizada a través del Concejo de Salud Departamental y se logre solventar la capacitación a aquellos profesionales que decidan capacitarse, ya que el ministerio no está disponible para absorber dichos gastos, según dijo. “Todavía estamos esperando que los ordenadores de gastos tomen esa decisión, así como nosotros estamos esperando, el equipo de terapia intensiva está esperando en el depósito del Ministerio de Salud. A mí me dice el ministro ‘vení lleva’, pero somos conscientes de que no tenemos recursos humanos”, finalizó la parlamentaria.