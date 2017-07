Sindicatos accionan contra embargo

El SPP alegó que debería haberse litigado sin costos porque no estaba determinado el monto reclamado por los trabajadores afectados. Mientras que Sitrande sostuvo que la dirección donde les llevaron la notificación no es la suya por lo que no tiene validez el documento.

El juez concedió el embargo de bienes del SPP, Sitrande, así como del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Construcción (Sinatrac), Sindicato Unión de Cocineros (Sucamt), la Liga de Obreros Marítimos del Paraguay (LOMP) y la Coordinadora de Aportantes del BNT por por la suma de G. 2.972.700.000 como regulación de honorarios profesionales del abogado Hugo Villalba, que representó a la quiebra del BNT.

Los sindicatos afectados este martes realizaron una protesta en la explanada del Palacio de Justicia por la irregularidad del proceso. Sostienen que el abogado Villalba ya cobró irregularmente G. 5.148.000.000.

Para los gremios representa un intento de asfixiar económicamente a las organizaciones, así como restarles fuerza para seguir defendiendo derechos e intereses de los trabajadores.