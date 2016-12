Esto es lo que dejó entrever el líder de la bancada liberal en el Senado, Fernando Silva Facetti, quien incluso admitió que no se tienen los números.

Aseguró que en la Cámara Alta hoy se tienen 13 votos seguros, citando a 10 senadores que responden al cartismo, más el nicanorista Julio César Velázquez, y los dos del Unace, Jorge Oviedo Matto y José Manuel Bóbeda.

Refirió que los demás, al igual que él, están dudosos aún porque están consultando con la gente sin apuros, aunque con negociaciones a full.

Cree que el Ejecutivo sería poco inteligente si presenta en estos momentos un eventual proyecto de enmienda sin tener los votos para aprobar.

"La enmienda hoy tiene 13 votos seguros en el Senado. Son 11 colorados y dos oviedistas. Esa es la realidad; después hay varios dudosos que estamos analizando conjuntamente; estamos trabajando conjuntamente con el Frente Guasu", señaló, agregando que la intención es concertar con todos los sectores en pos de una oposición unida y tener al mejor candidato.

"No hay ningún apuro", alegó, describiendo al mismo tiempo que están haciendo recorridos y reuniones en diferentes puntos del país.

"Conforme a los resultados de trabajo que se está relevando vamos a tomar una decisión. Tenemos que estar todos. Puede ser que termine en un no", consideró, en torno a apoyar o no la enmienda.

"Todavía no hay nada porque se está trabajando a full", manifestó el liberal.

"Puede presentar (el Ejecutivo), pero no van a tener los votos", señaló en torno a una propuesta de enmienda. "No creo que sea inteligente si no tienen los votos asegurados. Va a quedar ahí", remarcó.

Indicó que el límite que se tiene de acuerdo al plazo electoral es hasta abril, y que más que una negociación es un relevamiento de lo que piensa la gente sobre el tema.

"Venimos organizando actividades departamentales para ver si realmente la gente quiere que estemos todos juntos en estas condiciones", concluyó el parlamentario.

Definió como una tesis que la Constitución Nacional establezca que no se puede volver a tratar.