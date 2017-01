Se puso en marcha el Expreso Decano

La bienvenida oficial la dio el presidente Marco Trovato, quien hizo la presentación del nuevo entrenador, el uruguayo Pablo Repetto, quien como último y mejor antecedente tiene la campaña que realizó en Copa Libertadores con el Independiente del Valle, con el que llegó a la final.

CON ILUSIÓN. "Estamos comenzando la preparación pensando en el debut que tenemos por la Copa Libertadores. Estamos con mucha ilusión, con muchas ganas y esperando confirmar lo antes posible el plantel, para lo cual estamos trabajando", fueron las primeras palabras del entrenador franjeado en conferencia de prensa.

"Cuando se llega a un equipo como Olimpia uno no puede decir que va a apostar a un solo torneo. Vamos a apuntar a los dos (Apertura y Libertadores), pero luego la realidad te marca la ruta. Si no podemos apostar a ambas competencias ojalá que no sea por resultados, sino por un tema de calendario", indicó. Por último, el adiestrador charrúa dejó en claro que "a los futbolistas vamos a exigirles entrega total".

El Franjeado se traslada este fin de semana a Encarnación donde intensificará la pretemporada.