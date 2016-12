En ese sentido, la cartera sanitaria explicó a través de un comunicado que los casos confirmados de zika se reparten entre tres en el área metropolitana de Asunción, uno en el nororiental departamento de Amambay, otro en el de Paraguarí (oeste) y otro en Alto Paraná (este), además de dos casos de microcefalia.



Con relación al dengue, el Ministerio destacó que tres departamentos -San Pedro (norte), Misiones (sur) y Alto Paraguay (norte)- presentaron "corte de circulación del virus" tras no notificar ningún caso en las últimas tres semanas.



Por su parte, hay 38 casos confirmados de chikunguña en el 2016, mientras que se registraron 880 calificados como probables, aunque desde salud indicaron que no hay ningún brote activo en la actualidad.



También advirtieron de la importancia de continuar con las medidas preventivas para evitar la picadura del mosquito Aedes aegypti, transmisor de estas tres enfermedades en Paraguay, por lo que instaron a eliminar los potenciales criaderos y acudir al médico en caso de registrar algún síntoma, especialmente las mujeres embarazadas.



Paraguay ya aprobó el registro de una vacuna contra el dengue en el país y actualmente ya puede comprarse, pero todavía no ha ingresado en el esquema regular de vacunaciones del Ministerio de Salud.



En 2013, Paraguay vivió la peor epidemia de dengue de su historia, con 150.000 casos registrados de la enfermedad, que se cobró 252 vidas, en un país de 6,7 millones de habitantes.