Sainz, preparado para el Dakar

El piloto español Carlos Sainz, ganador del Dakar 2010, aseguró que va “a ganar” la próxima edición que comenzará el 2 de enero en Asunción (Paraguay) y reconoció que se prepara “para lo peor” después de que el director deportivo Marc Coma la calificara como la más dura de Sudamérica.

“Solo sabemos lo que ha dicho Marc, los que le conocemos sabemos que va a ser verdad, estoy convencido que va a querer poner su sello, el año pasado no tuvo tiempo. Si él ha dicho que será duro me he preparado para lo peor”, explicó el piloto de Peugeot.