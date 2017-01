Agregó que en reiteradas ocasiones los campesinos fueron tratados de esa forma por manifestarse en contra de los colonos brasileños que ocupan esas tierras.

El religioso mencionó que los policías protegían a los tractoristas mientras realizaban sus labores.



"No pude divisar bien si hubo un enfrentamiento debido a la cantidad de gas lacrimógeno que lanzaron. No creo que los labriegos se hayan enfrentado a los policías porque su comitiva era numerosa", expresó a la 780 AM.

Osorio afirmó que se encuentra en el lugar y no así el comisario Optaciano Cardozo, director de la 3ª zona policial, quien sostuvo que los campesinos atacaron a los colonos con balines de cristales lanzados con honditas.

Así también, el sacerdote se despachó contra las autoridades del Gobierno y califica como cortina de humo la reubicación de las familias campesinos en el distrito de Yhú. "A reventar son 10 las familias de la colonia que fueron reubicadas en el inmueble para 70 familias", refirió.

Además, señaló que el presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Justo Cárdenas, nunca apareció en la zona y, por esa razón, concluye que es una pantalla lo que hicieron.

CONFLICTO. La colonia Guahory está ubicada en el distrito de Tembiaporã, departamento de Caaguazú, a aproximadamente 270 kilómetros de Asunción. El conflicto es entre campesinos, que ocupan las tierras de la colonia, y los llamados brasiguayos, que ostentan títulos de propiedad.

Muchos de esos títulos fueron expedidos en violación de algunos requisitos establecidos en el Estatuto Agrario, como ser, por ejemplo, el de la ocupación efectiva del lote. En otros casos, los lotes fueron revendidos antes de los 10 años establecidos.

Pese a estas irregularidades, los títulos de propiedad fueron inscriptos tanto en Catastro como en Registros Públicos.

Muy pocos son los brasiguayos que residen en la colonia Guahory. Provienen, en su mayoría, de distritos vecinos de Tembiaporã, como Raúl Arsenio Oviedo y Nueva Toledo. En su mayoría solo utilizan la colonia para cosechar.

El pasado 15 de setiembre, unas 200 familias campesinas fueron desalojadas. Perdieron lo poco que tenían: sus precarias viviendas fueron derrumbadas y hasta sus cultivos arrasados.

El operativo, que movilizó a 1.200 efectivos de la Policía Nacional, estuvo encabezado por los fiscales Alfirio González y Alfredo Mieres.